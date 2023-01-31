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    Новокузнецкий Халк шлагбаумом открыл двери в банк в Петербурге

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    Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ворвался в неработающий ночью банк. Перед этим он вырвал парковочный шлагбаум.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 31 января, тревожная кнопка сработала в отделении банка на улице Маршала Говорова сегодня около половины пятого утра. Когда наряд прибыл на место, то нашел в помещении нетрезвого 44-летнего уроженца Новокузнецка.

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    По предварительной информации, на стоянке у банка он вырвал металлический парковочный барьер, разбил им входную дверь и зашел внутрь.

    Новоявленного Халка в наручниках доставили в отдел.

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