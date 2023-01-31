Любовь к «пьяной» езде стоила петербуржцу полугода свободы и автомобиля

Одна уголовная статья за «пьяную» езду не остановила водителя в Петербурге, и он сел за руль нетрезвым еще раз. В итоге его лишили и свободы, и автомобиля.



Было установлено, что 3 сентября 2022 года подсудимый сел за руль автомобиля Ford Focus в нетрезвом виде, и у дома 18, корпус 2, по проспекту Энтузиастов его остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, сообщает 31 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. При проверке на алкоголь он надул 1,3 мг/л. Вдобавок оказалось, что в декабре 2021 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за «пьяную» езду.