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    Любовь к «пьяной» езде стоила петербуржцу полугода свободы и автомобиля

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    Одна уголовная статья за «пьяную» езду не остановила водителя в Петербурге, и он сел за руль нетрезвым еще раз. В итоге его лишили и свободы, и автомобиля.

    Было установлено, что 3 сентября 2022 года подсудимый сел за руль автомобиля Ford Focus в нетрезвом виде, и у дома 18, корпус 2, по проспекту Энтузиастов его остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, сообщает 31 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. При проверке на алкоголь он надул 1,3 мг/л. Вдобавок оказалось, что в декабре 2021 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за «пьяную» езду.

    В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость). Суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 5 лет и 3 месяца, а автомобиль конфисковали в доход государства. В законную силу приговор пока не вступил.

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    Конфискация транспортаПьяный водительСуд
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