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    Автомойщик укатил с мойки на Краснопутиловской на чужой машине, но попался раньше, чем хозяева спохватились

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    Петербургские полицейские ночью остановили автомобиль для проверки документов и раскрыли угон, о котором хозяева машины заявили только утром. Приключения «Шкода» получила вместо мытья.

    В 00:30 30 января у дома 13, корпус 2 по Трамвайному проспекту сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Skoda Octavia, сообщает 31 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина 2018 года принадлежала фирме по аренде автомобилей, а за рулем находился 48-летний работник автомойки. С документами оказалось не все в порядке, и «Шкода» уехала на спецстоянку. А в 7 часов утра с заявлением об угоне в полицию обратился директор фирмы, которой принадлежит машина. Он рассказал, что автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей был похищен между 27 и 30 января с автомойки на Краснопутиловской улице, 46.

    В отношении автомойщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. На рубеже 90-х и нулевых он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

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