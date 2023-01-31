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    В квартире на юге Петербурга нашли тела супругов. Женщина умерла на месяц раньше

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    Пожилых петербуржцев нашли мертвыми в собственной квартире. Судя по всему, муж погиб примерно на месяц позже супруги, тело которой уже разлагалось на диване.

    Погибших накануне обнаружила подруга супругов, стало известно «Фонтанке» 31 января. Она позвонила в полицию, и скоро в квартире дома по улице Димитрова уже был участковый. Слова горожанки подтвердились: у дивана находилось тело 61-летнего мужчины, а на диване — 62-летней женщины.

    На место отправили следственно-оперативную группу. Заявительница пояснила, что ключи от квартиры ей передал сын погибших, а дверь была закрыта изнутри — без следов взлома. Мужчину соседи видели около двух с половиной недель назад, а женщина, по предварительным оценкам, скончалась примерно в середине декабря. Признаков насильственной смерти на телах не было.

    Сын пенсионеров пояснил, что они оба пили и вели асоциальный образ жизни. В квартире нашли 37 пустых бутылок из-под водки.

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