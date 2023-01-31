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    В центре Петербурга совершил самоубийство 91-летний мужчина. Его тело до сих пор лежит на асфальте под простыней

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    Петербуржцы, которые утром спешили на работу, в центре Петербурге натыкались на тело, накрытое простыней. Специальные службы до сих пор не увезли в морг тело 91-летнего мужчины.

    В полицию о ЧП на улице Некрасова, 40, сообщили около 4 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 января. По предварительной информации, 91-летний мужчина, который жил в квартире на третьем этаже, совершил самоубийство. Якобы при нем была записка, в которой он просил никого в своем поступке не винить и оставлял все дочери.

    У тела, по словам очевидцев, до сих пор дежурит наряд полиции.

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