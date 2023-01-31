Циклон развернулся к нам тылом. В Петербурге порывистый ветер и много снега

Январь прощается с нами небольшой истерикой — тепло, но со «слезами». Осадки в Петербурге будут, температура всё ещё необычно высокая.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января ожидается минус 1 — плюс 1 градус, снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица.

