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    Циклон развернулся к нам тылом. В Петербурге порывистый ветер и много снега

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Январь прощается с нами небольшой истерикой — тепло, но со «слезами». Осадки в Петербурге будут, температура всё ещё необычно высокая.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января ожидается минус 1 — плюс 1 градус, снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать североатлантический циклон, однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью. <...> Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Яндекс.Погода» предсказывает рекордные для 31 января осадки за последние 10 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 градусов ночью до 0 днём, так что сегодняшний ночной ноль — это повышенная температура. Самое холодное 31 января выдалось в 1967 году (минус 27), а самое тёплое — в 2016 году (плюс 5).

    Февраль начнётся небольшим похолоданием и снегом.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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