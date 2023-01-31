Циклон развернулся к нам тылом. В Петербурге порывистый ветер и много снега

Январь прощается с нами небольшой истерикой — тепло, но со «слезами». Осадки в Петербурге будут, температура всё ещё необычно высокая.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января ожидается минус 1 — плюс 1 градус, снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать североатлантический циклон, однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью. <...> Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
«Яндекс.Погода» предсказывает рекордные для 31 января осадки за последние 10 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 градусов ночью до 0 днём, так что сегодняшний ночной ноль — это повышенная температура. Самое холодное 31 января выдалось в 1967 году (минус 27), а самое тёплое — в 2016 году (плюс 5).
Февраль начнётся небольшим похолоданием и снегом.