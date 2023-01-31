Чеченский парламент предложил не считать некоторые мусульманские религиозные тексты экстремистскими

Указанную норму предлагают изложить в следующей редакции: «Библия, иные священные христианские писания, Коран, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), Танах и Ганджур, являющиеся основными источниками вероучения и неотъемлемой частью культурного и исторического наследия соответствующих религий, их содержание и цитаты из них как в тексте первоисточника, так и в переводах на языки народов РФ не могут быть признаны экстремистскими материалами».

Согласно поправкам, принятым в ноябре 2015 года, добавляют они, ни основополагающие религиозные тексты, ни их содержание и цитаты из них не могут признать экстремистскими материалами. Тем не менее предметом судебного разбирательства часто становятся другие религиозные литературно-письменные памятники, которые относятся к каноническим источникам вероучения традиционных мировых религий.

Поправки, по словам одного из собеседников издания, могли появиться после включения в список экстремистских материалов переводов сборника хадисов «Сахих аль-Бухари». Дело было инициировано Приволжской транспортной прокуратурой после того, как в 2017 году в казанском аэропорту на таможне изъяли сборник и несколько книг. В декабре 2021 года Лаишевский райсуд Татарстана признал этот труд экстремистским материалом. Уже в июле 2022 года Верховный суд республики подтвердил данное решение.