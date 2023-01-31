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    РБК: Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

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    В России могут ужесточить антикоррупционное законодательство. Минтруд подготовил законопроект, возлагающий на непосредственных руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. О готовящихся соответствующих поправках в ночь на 31 января сообщает РБК.

    По данным издания, согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, должностные лица будут обязаны информировать свое непосредственное начальство о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Руководство, получив такую информацию, обязано будет в свою очередь «принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта». При бездействии руководящий сотрудник будет подлежать увольнению «в связи с утратой доверия».

    При этом в ведомстве полагают, что в большинстве случаев решение проблемы конфликта интересов может состоять в перераспределении задач. Однако можно использовать и иные методы, например, усилить контроль за сотрудником или ограничить ему доступ к «чувствительной информации».

    Предполагается, что законопроект в первую очередь затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, ФСИН и Следственного комитета, а также МВД и противопожарной службы.

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    МинтрудВластьКоррупцияЗаконодательная инициатива
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