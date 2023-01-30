Погода за одну ночь компенсировала Петербургу почти бесснежную неделю

После семи почти бесснежных дней в Петербурге за одну ночь выпало половину того количества снега, что намело за всю неделю. А вместе с осадками пришла оттепель.
За ночь в Петербурге выпало 1,4 сантиметра снега, сообщает 30 января пресс-служба комитет по благоустройству. Он тут же начал таять, поэтому вместе с расчисткой дорог и тротуаров от снежной каши коммунальщики освобождают от снега и льда люки и патрубки городской канализации, чтобы не скапливалась талая вода. Тем более, что во вторник вновь обещают похолодание.
Температурные качели в последние дни «радуют» водителей и пешеходов зимней скользкостью. Особенно сложная обстановка была в пятницу, 27 января. За минувшую неделю на обработку дорог израсходовали на 1800 тонн пескосоляной смеси больше, чем неделей ранее.
В понедельник, 30 января, петербургские улицы убирают 808 машин и 946 дворников. Еще 935 специалистов ручного труда и 255 машин приводят в порядок территории зеленых насаждений.