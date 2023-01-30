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    Бывших турагентов не бывает. Бережливая петербурженка пыталась заработать на чужих железнодорожных билетах и не один раз

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    Уроженку Кировска Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве, благодаря бдительности сотрудника железнодорожной компании.

    Как сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте 30 января, мужчина обратился в полицию с просьбой проверить подлинность медицинской справки одного пассажира. Её, по его словам, показала женщина, которая хотела получить компенсацию за неиспользованные билеты.

    Так как документ, действительно, вызывал сомнения, женщину задержали. Выяснилось, что ранее она была трудоустроена в турагентстве. Но и после ухода продолжала оказывать услуги в частном порядке. Как выяснило следствие, для клиента подозреваемая купила три электронных билета на поезд из Петербурга в Москву: в один день, но на разное время.

    Клиент воспользовался лишь одним из них. Этим якобы женщина и хотела воспользоваться. Она, по мнению следствия, оформила в одном из медучреждений Петербурга справку о болезни мужчины, воспользовавшись своими связями. А потом на железнодорожном вокзале в Москве принесла в кассу билет, справку и пыталась оформить частичное возвращение средств за неиспользованные билеты. Причем сделать тоже самое она планировала и в Петербурге. Но была задержана.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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