В Подмосковье грабитель пришел в квартиру с букетом роз для жертвы

Подозреваемого в грабеже задержали в Ярославской области. На «дело» он отправился в день своего рождения с букетом белых роз.
Как сообщает 30 января «МВД Медиа», инцидент произошел на улице Некрасова в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, мужчина купил розы, зашел в подъезд и позвонил в квартиру под видом доставки цветов. Когда хозяйка открыла дверь, мужчина напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, он скрылся, предпочтя уйти из окна второго этажа.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, арестован.