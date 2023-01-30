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    В Подмосковье грабитель пришел в квартиру с букетом роз для жертвы

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    Подозреваемого в грабеже задержали в Ярославской области. На «дело» он отправился в день своего рождения с букетом белых роз.

    Фото: МВД Медиа
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    Как сообщает 30 января «МВД Медиа», инцидент произошел на улице Некрасова в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, мужчина купил розы, зашел в подъезд и позвонил в квартиру под видом доставки цветов. Когда хозяйка открыла дверь, мужчина напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, он скрылся, предпочтя уйти из окна второго этажа.

    Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, арестован.

    Фото: МВД Медиа

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