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    Найти 3 миллиона долларов в сарае: жителю США это удалось благодаря ван Дейку

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    Житель США нашел редкого ван Дейка на ферме в сарае. Картину продали с аукциона за сумму выше 3 миллионов долларов, сообщает 29 января CNN.

    Найденная картина – этюд к более позднему произведению фламандского мастера под названием «Святой Иероним». Сейчас полотно хранится в музее Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме.

    На эскизе – обнаженный пожилой мужчина, который сидит на табурете. Он считается уникальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из двух крупных этюдов, созданных мастером на живых моделях. Во-вторых, этюд датируется 1615 – 1618 годами, когда молодой ван Дейк работал с Рубенсом в Антверпене.

    Удивительно, что этюд был обнаружен внезапно в конце XX века в сарае на ферме в Киндерхуке, штат Нью-Йорк. По данным Sotheby's, человек, открывший миру этюд, позиционировал свою коллекцию, как «приют для потерянного искусства, пострадавшего от пренебрежения». Полотно он купил всего за 600 долларов.

    Вскоре, полотно ван Дейка было признано «на удивление хорошо сохранившимся» искусствоведом. В результате оно ушло с молотка за 3,1 миллиона долларов.

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