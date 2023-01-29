Найти 3 миллиона долларов в сарае: жителю США это удалось благодаря ван Дейку

Житель США нашел редкого ван Дейка на ферме в сарае. Картину продали с аукциона за сумму выше 3 миллионов долларов, сообщает 29 января CNN.



Найденная картина – этюд к более позднему произведению фламандского мастера под названием «Святой Иероним». Сейчас полотно хранится в музее Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме.

На эскизе – обнаженный пожилой мужчина, который сидит на табурете. Он считается уникальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из двух крупных этюдов, созданных мастером на живых моделях. Во-вторых, этюд датируется 1615 – 1618 годами, когда молодой ван Дейк работал с Рубенсом в Антверпене.