KIA крутило по КАД: после удара об отбойник, машина сбила человека

Водитель «Киа» не смог справиться с управлением на скользкой дороге. Машина протаранила два отбойника и сбила человека. Об этом 29 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



На 45-м километре КАД, в районе деревни Янино, накануне в двенадцатом часу вечера, 33-летний водитель «Киа» не справился с машиной. Легковушка протаранила левый отбойник, ушла в занос к правому и сбила 23-летнюю женщину. Девушка незадолго до наезда сама находилась за рулем и врезалась в отбойник на Mitsubishi Colt. В момент аварии она осматривала повреждения на своей машине.