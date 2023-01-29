    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    754мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    KIA крутило по КАД: после удара об отбойник, машина сбила человека

    1971
    4 комментария

    Водитель «Киа» не смог справиться с управлением на скользкой дороге. Машина протаранила два отбойника и сбила человека. Об этом 29 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    На 45-м километре КАД, в районе деревни Янино, накануне в двенадцатом часу вечера, 33-летний водитель «Киа» не справился с машиной. Легковушка протаранила левый отбойник, ушла в занос к правому и сбила 23-летнюю женщину. Девушка незадолго до наезда сама находилась за рулем и врезалась в отбойник на Mitsubishi Colt. В момент аварии она осматривала повреждения на своей машине.

    Женщина получила тяжелые травмы и оказалась в больнице. Сейчас полиция проводит проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КАДДТП на КАД
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close