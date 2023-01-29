«На КАД уже четвертая авария». Ночной снегопад добавил хлопот водителям, досталось даже машине ДПС

Массовые аварии усложнили движение по КАД в Петербурге в ночь на 29 января. Водители во всем винят снегопад.
О ДТП с несколькими автомобилями в социальных сетях рассказали очевидцы. «На КАД уже четвертая авария», — отметили петербуржцы. Машины столкнулись в нескольких местах: в районе проспекта Косыгина и у Большого Обуховского моста.
На второй точке произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. 42-летняя женщина разогналась на «Митсубиши Лансер» и «догнала» двигавшийся попутно «Рено Меган». От удара «Лансер» влетел стоящий после ДТП автомобиль «Сузуки Гранд Витара», «Сузуки» задел полицейскую «Ниву».
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в аварии никто не пострадал.