Систему квот для спортсменов из России придумали в Азии. Она поможет попасть на Олимпиаду

Специальная система квот будет разработана для спортсменов из России и Белоруссии в Азиатском регионе. Новшество может помочь отечественным атлетам попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх, сообщила газета The Indian Express.



Отмечается, что российские и белорусские спортсмены не будут частью системы распределения медалей и квот коллег из Азии. В разработке примет участие Международный олимпийский комитет и международные федерации.