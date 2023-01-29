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    Систему квот для спортсменов из России придумали в Азии. Она поможет попасть на Олимпиаду

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    Специальная система квот будет разработана для спортсменов из России и Белоруссии в Азиатском регионе. Новшество может помочь отечественным атлетам попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх, сообщила газета The Indian Express.

    Отмечается, что российские и белорусские спортсмены не будут частью системы распределения медалей и квот коллег из Азии. В разработке примет участие Международный олимпийский комитет и международные федерации.

    «Они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Не в единоборствах, таких, например, как борьба. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы упустим шанс отобраться», – заявил Рандхир Сингх. Он отметил, что, когда речь идет о балльной системе оценок, соревнования могут состояться. В качестве примера глава ОСА привел, в частности, легкую атлетику и стрельбу.

    Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов до Олимпиады 25 января. Правда, спортсмены должны соответствовать ряду условий. Следом выступил Олимпийский совет Азии, предложив россиянам и белорусам выступить на соревнованиях в Азии.

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