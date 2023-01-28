Белоруска Соболенко выиграла Australian Open. Финал ей уступила выступающая за Казахстан россиянка

Белоруска Арина Соболенко завоевала первый трофей в турнирах Большого шлема. В финале Australian Open она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Финальная игра продолжала более двух часов. Победу Соболенко одержала по итогам трех сетов. Конечный счет игры — 4:6, 6:3, 6:4.
Соболенко — пятая в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она 12 раз побеждала в турнирах под эгидой WTA. До нынешней победы ее лучшим результатом был выход в полуфинал. Белорусская спортсменка делала это трижды: на Уимблдоне (2021) и US Open (2021, 2022).
Рыбакина — 25 в рейтинге WTA. 23-летняя спортсменка родилась в Москве и до июня 2018 года выступала за Россию. Она становилась победительницей Уимблдона. Сейчас представляет Казахстан.