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    Арестован глава информационного управления ФТС. Ему предъявили особо крупную взятку

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    Басманный суд Москвы не нашёл оснований оставлять на свободе начальника информационно-технического управления Федеральной таможенной службы. Обвиняемого в коррупции майора Васильева отправили зимовать в изолятор.

    Об аресте Дмитрия Васильева 27 января сообщили в пресс-службе суде. Он и его защитник просили меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но суд согласился со следствием.

    Васильеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. СМИ упоминали 25 млн рублей. РБК со ссылкой на близкий к СК источник пишет, что следствие интересуется заключёнными контрактами на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Есть основание полагать, что участие в них принимали компании бывших сотрудников таможни и связанные с родственниками действующих работников службы.

    На сайте ФТС указано, что 37-летний Дмитрий Васильев родом из Новосибирска. В таможенных органах он более 16 лет, дослужился до майора. Среди прочего отмечен медалью «За усердие» и благодарностью руководства ФТС.

    Центральное информационно-техническое таможенное управление возглавил в мае 2021-го. По информации агентства, год назад его не попал под увольнение из-за допущенных нарушений — тогда за молодого руководителя вступился один из заместителей главы ФТС.

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