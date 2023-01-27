Арестован глава информационного управления ФТС. Ему предъявили особо крупную взятку

Басманный суд Москвы не нашёл оснований оставлять на свободе начальника информационно-технического управления Федеральной таможенной службы. Обвиняемого в коррупции майора Васильева отправили зимовать в изолятор.

Об аресте Дмитрия Васильева 27 января сообщили в пресс-службе суде. Он и его защитник просили меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но суд согласился со следствием.

Васильеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. СМИ упоминали 25 млн рублей. РБК со ссылкой на близкий к СК источник пишет, что следствие интересуется заключёнными контрактами на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Есть основание полагать, что участие в них принимали компании бывших сотрудников таможни и связанные с родственниками действующих работников службы.