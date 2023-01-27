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    Глава IT-управления ФТС задержан по делу о взятках. В здании идут обыски

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    Начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев задержан по делу о взяточничестве. Идут следственные действия, сообщили 27 января РИА Новости в пресс-службе ФТС.

    По предварительным данным, Васильева подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. В здании ведомства идут обыски, оттуда изымают «интересную для следствия» документацию, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

    О том, что Васильева задержали в Москве, ранее сообщили СМИ. Упоминалась и предполагаемая сумма «откатов»: 25 миллионов рублей, писал «Интерфакс».

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