Глава IT-управления ФТС задержан по делу о взятках. В здании идут обыски

Начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев задержан по делу о взяточничестве. Идут следственные действия, сообщили 27 января РИА Новости в пресс-службе ФТС.



По предварительным данным, Васильева подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. В здании ведомства идут обыски, оттуда изымают «интересную для следствия» документацию, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.



О том, что Васильева задержали в Москве, ранее сообщили СМИ. Упоминалась и предполагаемая сумма «откатов»: 25 миллионов рублей, писал «Интерфакс».

