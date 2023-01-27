Майора в отставке приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Об этом 27 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом стали его посты в соцсетях.

Также суд запретил мужчине администрировать сайты на 4 года и занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок.

Кроме того, Олега Кашинцева лишили звания «майор полиции».

Как уточняет РБК, сейчас он находится за пределами России. В декабре 2021 года он выходил с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Красную площадь.