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    Майора в отставке приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

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    Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Об этом 27 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

    Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом стали его посты в соцсетях.

    Также суд запретил мужчине администрировать сайты на 4 года и занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок.

    Кроме того, Олега Кашинцева лишили звания «майор полиции».

    Как уточняет РБК, сейчас он находится за пределами России. В декабре 2021 года он выходил с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Красную площадь.

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