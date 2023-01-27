Приложение для жалоб на нарушителей ПДД по всей России должны разработать через год

По итогам конкурса, объявленного в 2022 году, дорабатывать столичное приложение «Помощник Москвы» для вывода его на федеральный уровень будет группа компаний «Программный продукт», сообщает 27 января Autonews со ссылкой на данные сайта госзакупок. Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному пользователю фиксировать ряд нарушений ПДД при помощи телефона. На основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы. Пользователей же за удачную фиксацию и последующее оформление постановления предполагается награждать бонусами, которые можно будет потратить на оплату парковки, проезда в общественном транспорте и так далее.

Федеральное приложение «Народный инспектор», которое позволит гражданам самостоятельно фиксировать нарушения ПДД при помощи мобильных устройств, должны подготовить к первому кварталу 2024 года. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) определился с разработчиком.

Подобные местные приложения сейчас работают в Москве и еще ряде регионов. Именно московскому Дептрансу минувшим летом поручили разработать федеральный аналог, который позволит фиксировать больше разных составов нарушений. Какие виды фиксаций из заложенных разработчиками подключать, будут решать уже власти на местах.

Что должно уметь приложение

Согласно техзаданию, приложение должно автоматически определять местоположение устройства пользователя, время фиксации нарушения и дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку, а также распознавать госномер фиксируемого транспортного средства. Оно должно дать пользователям возможность фиксировать: