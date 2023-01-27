Приложение для жалоб на нарушителей ПДД по всей России должны разработать через год

Федеральное приложение «Народный инспектор», которое позволит гражданам самостоятельно фиксировать нарушения ПДД при помощи мобильных устройств, должны подготовить к первому кварталу 2024 года. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) определился с разработчиком.
По итогам конкурса, объявленного в 2022 году, дорабатывать столичное приложение «Помощник Москвы» для вывода его на федеральный уровень будет группа компаний «Программный продукт», сообщает 27 января Autonews со ссылкой на данные сайта госзакупок. Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному пользователю фиксировать ряд нарушений ПДД при помощи телефона. На основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы. Пользователей же за удачную фиксацию и последующее оформление постановления предполагается награждать бонусами, которые можно будет потратить на оплату парковки, проезда в общественном транспорте и так далее.
Подобные местные приложения сейчас работают в Москве и еще ряде регионов. Именно московскому Дептрансу минувшим летом поручили разработать федеральный аналог, который позволит фиксировать больше разных составов нарушений. Какие виды фиксаций из заложенных разработчиками подключать, будут решать уже власти на местах.
Что должно уметь приложение
Согласно техзаданию, приложение должно автоматически определять местоположение устройства пользователя, время фиксации нарушения и дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку, а также распознавать госномер фиксируемого транспортного средства. Оно должно дать пользователям возможность фиксировать:
- нарушение требований знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку (ст. 12.16 КоАП РФ);
- нарушение правил пользования городскими парковками;
- парковку на пешеходных переходах, тротуарах, газонах, велодорожках, местах для инвалидов, местах для стоянки такси или электромобилей, в зоне действия знака «Пешеходная зона»;
- остановку в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия»;
- опасное вождение (по ст. 12.14 КоАП «Нарушение правил маневрирования»);
- пересечение сплошной разметки (ст. 12.15 КоАП) и выезд за стоп-линию.
Вопросы к применению
Для полноценного запуска такого приложения на федеральном уровне необходимы изменения в КоАП РФ, которые узаконят использование частных мобильных устройств, таких, как телефоны, в качестве инструмента для фиксации нарушений, отмечает издание. В 2019 году Верховный суд РФ запретил использование столичного приложения «Помощник Москвы», посчитав, что телефон не может считаться автоматическим средством фиксации. Московские власти доработали приложение, оставив только жалобы на парковку под запрещающими знаками и на газонах и неоплату парковки — нарушения по линии ГИБДД сервис фиксировать перестал. Доработать КоАП поручили МВД, но пока что необходимых поправок нет.