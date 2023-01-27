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    Держитесь. Главный синоптик Петербурга рассказал, что нам готовят новая неделя и февраль

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Надо ли готовиться к суровым февральским морозам, рассказывает 27 января в телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Свой прогноз на уик-энд и на следующую неделю он начал загадкой: «Вроде все понятно на выходные дни, но есть какие-то сомнения».

    В ближайшие сутки, по его словам, погоду в регионе будут определять барический гребень и повышенное атмосферное давление, но зима вернётся ненадолго. В субботу вечером ожидается снег, его принесёт атмосферный фронт со стороны Выборга. А уже в воскресенье начнёт теплеть, и к вечеру температура достигнет 0 градусов — за это «спасибо» обширному циклону, расположенному севернее Ленобласти. В понедельник новый гость программы — циклон с запада, а с ним «много снега и зима, пусть и с небольшой оттепелью, градусов до +1…+2».

    «Ну а сомнения… это облачность, которая вроде уходит, но и не уходит одновременно, так как появляется новая. Так что если предстоящей ночью в Санкт-Петербурге будет до -5 гр. в этом барическом гребне, то это уже будет хорошо», — пишет Колесов.

    Что касается прогноза на начало февраля, по его словам, устойчивого перехода к морозной погоде пока не видно, на горизонте вновь маячат оттепели.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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