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    «Обнуление» по-казахски. В стране вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов

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    В Казахстане начали действовать обновлённые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан ЕАЭС, включая россиян. Изменения в миграционное законодательство страны вступили в силу 27 января.

    В частности, разрешённый срок пребывания в Казахстане для въехавших иностранцев, прибывших в страну в не требующем получения визы порядке, теперь заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) смогут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

    В МВД республики также пояснили, что в случае обнаружения при прибытии в Казахстан факта превышения установленного и разрешённого срока пребывания местная погранслужба может ограничить въезд в страну.

    О введении новых правил въезда и пребывания в Казахстане «Фонтанка» рассказывала ещё на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что в эту страну после объявления в России частичной мобилизации уехали свыше 200 тысяч граждан РФ. Всего, по данным республиканского МВД на конец ноября, в 2022 году в Казахстан въехали 1,66 млн россиян, выехали — 1,64 млн.

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