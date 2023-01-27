«Обнуление» по-казахски. В стране вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов

В Казахстане начали действовать обновлённые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан ЕАЭС, включая россиян. Изменения в миграционное законодательство страны вступили в силу 27 января.



В частности, разрешённый срок пребывания в Казахстане для въехавших иностранцев, прибывших в страну в не требующем получения визы порядке, теперь заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) смогут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

