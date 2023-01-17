Туда-обратно не получится. Казахстан меняет правила въезда и пребывания иммигрантов

Правительство Казахстана с 27 января меняет правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в том числе для граждан Евразийского экономического союза, включая россиян. Отменяется так называемый «визаран», который позволял продлить срок легального пребывания, выехав за границу и тут же вернувшись. Постановление об этом опубликовано на сайте нормативных правовых актов Казахстана.



Согласно документу, для иммигрантов, прибывших в порядке, не требующем получения визы, разрешенный срок пребывания заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.

