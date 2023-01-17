Туда-обратно не получится. Казахстан меняет правила въезда и пребывания иммигрантов

Правительство Казахстана с 27 января меняет правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в том числе для граждан Евразийского экономического союза, включая россиян. Отменяется так называемый «визаран», который позволял продлить срок легального пребывания, выехав за границу и тут же вернувшись. Постановление об этом опубликовано на сайте нормативных правовых актов Казахстана.
Согласно документу, для иммигрантов, прибывших в порядке, не требующем получения визы, разрешенный срок пребывания заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.
Граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) смогут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Ранее ограничения в 180 дней не было. А приезжие могли «обнулить» разрешенный срок пребывания в республике, просто выехав из страны и снова вернувшись.
Ранее сообщалось, что свыше 200 тысяч граждан России уехали в Казахстан в конце сентября — начале октября после объявления в РФ частичной мобилизации. Всего, по данным республиканского МВД на конец ноября, в 2022 году в Казахстан въехали 1,66 млн россиян, выехали — 1,64 млн.