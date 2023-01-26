Как поехать на Байкал и поплавать с дельфинами. «Ёлка желаний» от «Алмаз — Антея»

В минувшем году головная компания концерна помогла 16-летнему юноше из Москвы с мамой поехать на озеро Байкал. А недавно «Алмаз-Антей» уже выполнил желание 10-летней девочки из столицы, которая мечтала побывать в гостях у Деда Мороза в его зимней резиденции в Великом Устюге — и поехала туда на Рождество. Как рассказала мама ребенка, ее дочка теперь точно знает: мечты сбываются, а Дедушка Мороз — настоящий. «Спасибо огромное за положительные эмоции, радость, было очень здорово и весело в Устюге», — отметила она.

24 января концерн исполнил ещё одну мечту: 6-летняя москвичка очень хотела поплавать с дельфинами — и она смогла это сделать в Москвариуме. Мама поблагодарила «Алмаз-Антей» за участие в акции и выразила надежду, что в будущем еще больше детских желаний благодаря этой инициативе смогут стать реальностью.



Всего предприятия концерна выполнили 32 желания участников акции, которые получили в подарок цифровую технику, игрушки, путешествия в различные туристические уголки России и многое другое.



Как сообщила директор Департамента кадровой политики концерна Анна Кропотова, «Алмаз-Антей» принимает участие в акции «Ёлка желаний» второй год подряд и планирует продолжить добрую новогоднюю традицию и в будущем. По ее словам, работе с молодежью и детьми Концерн уделяет особое внимание, что, несомненно, принесет свои плоды в будущем и станет залогом развития нашей страны. «Что может быть лучше, чем видеть счастливые глаза ребенка и его родителей и хотя бы на одну минуту почувствовать себя добрым волшебником, способным воплотить в жизнь детскую мечту!» — поделилась Анна Кропотова.



Акция «Ёлка желаний» открылась в России в пятый раз и продлится до 28 февраля 2023 года.

