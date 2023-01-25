В Петербурге начало появляться праздничное оформление ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

На улицах Петербурга начало появляться праздничное оформление ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Днём 25 января по центру прогулялся корреспондент «Фонтанки».
Над Невским проспектом появились декоративные композиции, на которых можно различить символ исторического события — монумент «Разорванное кольцо». На опорах освещения заметны знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда».
Как рассказали в пресс-службе Смольного, программа оформления включила в себя украшение порядка 50 адресов в 13 районах города — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом и Приморском.
Работы по монтажу праздничного оборудования начали с 16 января. Демонтаж запланирован с 28 января.
79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ в Петербурге будут праздновать 27 января.