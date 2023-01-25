Создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт скончался в возрасте 93 лет

Один из создателей некоммерческой организации «Творческая мастерская Сезам», которая, в свою очередь, придумала всемирно известное детское телешоу «Улица Сезам», — Ллойд Моррисетт скончался 23 января в США. Информация об этом была опубликована San Diego Union-Tribune, СМИ обратили на нее внимание 25 января.



Американский психолог, специалист по образованию и коммуникациям, филантроп, он защитил диссертацию в престижном Йельском университете, преподавал в школе обучения в Беркли, затем — в корпорации Карнеги.



О принципах, которые легли в основу будущей передачи «Улица Сезам», он задумался в 1965 году, наблюдая за тем, как смотрит телевизор его трехлетняя дочь Сара. Та в ожидании своих мультфильмов запоминала все джинглы (короткие музыкальные заставки) в телепрограмме. Ученый задумался о том, какие образовательные возможности еще может дать телевидение детям, если способно научить запоминать музыку.

