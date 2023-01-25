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    Создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт скончался в возрасте 93 лет

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    Один из создателей некоммерческой организации «Творческая мастерская Сезам», которая, в свою очередь, придумала всемирно известное детское телешоу «Улица Сезам», — Ллойд Моррисетт скончался 23 января в США. Информация об этом была опубликована San Diego Union-Tribune, СМИ обратили на нее внимание 25 января.

    Американский психолог, специалист по образованию и коммуникациям, филантроп, он защитил диссертацию в престижном Йельском университете, преподавал в школе обучения в Беркли, затем — в корпорации Карнеги.

    О принципах, которые легли в основу будущей передачи «Улица Сезам», он задумался в 1965 году, наблюдая за тем, как смотрит телевизор его трехлетняя дочь Сара. Та в ожидании своих мультфильмов запоминала все джинглы (короткие музыкальные заставки) в телепрограмме. Ученый задумался о том, какие образовательные возможности еще может дать телевидение детям, если способно научить запоминать музыку.

    Первый выпуск передачи, ставшей знаменитой по всему миру, вышел в 1969 году. К 2008 году у нее было уже 118 премий «Эмми» — больше, чем у любого другого телесериала. Подсчитано, что детьми передачу посмотрели примерно 77 миллионов американцев. Всего же ее показывали в 140 странах мира. В России она начала выходить в 1996 году, издавалась также на VHS-кассетах и DVD-дисках.

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