«Чтобы вели себя поскромнее». Студенты пожаловались Путину, что из-за сессии не могут отметить День молодежи

Студенты спросили президента РФ Владимира Путина, можно ли закрепить за Днем молодежи выходной день. Они пожаловались, что из-за учебы и работы не всегда могут его отметить.



Разговор об этом шел 25 января в ходе встречи Путина с учащимися, посвященной Дню студента, сообщается на сайте Кремля. «Сейчас День молодежи отмечается 27 июня, и если это будни, то мы либо сдаем сессию, либо работаем», — пояснила взявшая слово девушка.

«Может, специально так сделали, чтобы вы вели себя поскромнее», — пошутил Путин, но согласился рассмотреть вопрос о переносе праздника на последнюю субботу июня.