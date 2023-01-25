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    «Чтобы вели себя поскромнее». Студенты пожаловались Путину, что из-за сессии не могут отметить День молодежи

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    Студенты спросили президента РФ Владимира Путина, можно ли закрепить за Днем молодежи выходной день. Они пожаловались, что из-за учебы и работы не всегда могут его отметить.

    Разговор об этом шел 25 января в ходе встречи Путина с учащимися, посвященной Дню студента, сообщается на сайте Кремля. «Сейчас День молодежи отмечается 27 июня, и если это будни, то мы либо сдаем сессию, либо работаем», — пояснила взявшая слово девушка.

    «Может, специально так сделали, чтобы вы вели себя поскромнее», — пошутил Путин, но согласился рассмотреть вопрос о переносе праздника на последнюю субботу июня.

    Также Путин отметил, что в следующем году в российских вузах добавится почти 34 тысячи бюджетных мест. Они «уйдут» преимущественно в регионы, и на бесплатное образование смогут претендовать «минимум 60 процентов выпускников», добавил он.

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    День молодежиПрезидентСтудентыПутин
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