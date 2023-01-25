«Событие из ряда вон». Эксперты объяснили, с чем связан сбой в работе AppStore в России и может ли это повториться

Утром 25 января часть российских пользователей пожаловалась на то, что не могут войти в App Store, магазин приложений для устройств Apple. Другие сервисы компании также «упали». На проблему обратили внимание абоненты сразу нескольких сотовых операторов. Причем с VPN все работало как обычно.

Сбой в работе AppStore и ряда других иностранных сервисов в России мог произойти по нескольким причинам, но наименее вероятной стали неполадки со стороны иностранной цифровой инфраструктуры. Такой вывод можно сделать из мнения экспертов и заявления Роскомнадзора.

В службе технической поддержки Apple корреспонденту ТАСС сообщили, что сбой произошел не со стороны компании. Помимо App Store, по данным DownDetector, глобальные сбои наблюдались в работе сервисов Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Xbox Live, Steam и других.

Исходя из этого, гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин в беседе с «Фонтанкой» предположил, что есть три основные возможные причины неполадок. Первая — это возможные действия Роскомнадзора. Эксперт предположил, что регулятор хотел заблокировать какой-то сервис или приложение, а в результате это привело к тому, что недоступен стал App Store. Второй вариант — сбой произошел у части российских сотовых операторов, третий — в трансграничных переходах. Последний вариант изначально показался эксперту самым маловероятным, однако именно его назвали основным в Роскомнадзоре.

«По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сеть доставки контента. — Ред.). В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно», — сообщили в ведомстве РИА Новости. «Российский сегмент интернета подключен к глобальному рядом трансграничных переходов, и Роскомнадзор говорит, что проблемы были на зарубежных каналах как раз. Это событие из ряда вон, редкое, но бывает и такое, — объясняет Юрий Брюквин. — Это зависело от стыков российских операторов с зарубежными, и, очевидно, на этих стыках и образовалась техническая проблема».

«Фонтанка» обратилась с запросами к российским сотовым операторам Tele2, МТС и «Мегафон». «С нашей стороны никаких ограничений нет, сеть работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе последнего. «Инфраструктура Tele2 работает в штатном режиме. Мы фиксировали проблемы у клиентов с доступом к сервисам Apple и ряду других, но, по нашим наблюдениям, сейчас ситуация стабилизируется», — сообщили «Фонтанке» в Tele2.

Говорить о том, что Россию таким образом попытались отключить от мирового Интернета, рано. Все-таки сервисы не работали частично, и это больше похоже на исключение, однако этот случай возвращает к обсуждению целесообразности создания независимого магазина приложений, считает Брюквин. «Чтобы в такой ситуации, когда трансграничные переходы работают со сбоями или вообще перестанут работать, у пользователей Apple телефоны не превратились в кирпичи. Условно, потому что установленные приложения, понятное дело, будут работать, а новые как поставить?, — говорит он.