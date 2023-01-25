Алкоголь разгорячил петербурженку так, что она расцарапала и подожгла «джип» неприятеля

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, повредившей чужой внедорожник в сентябре минувшего года. Из неприязни к водителю она подожгла автомобиль при помощи бутылки водки.



Инцидент произошел у дома 7/20 по Оборонной улице между 23:10 22 сентября и 7:20 23 сентября 2022 года, сообщает 25 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Петербурженка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подошла к припаркованному Jeep Compass, взяла имевшуюся при ней бутылку водки, засунула в ее горлышко платок и подожгла, после чего положила бутылку между лобовым стеклом и капотом машины. Продолжая расправу над автомобилем, она взяла неустановленный предмет и расцарапала им лакокрасочное покрытие на капоте и левой стороне «джипа»: на обеих дверях и задней боковине.