Алкоголь разгорячил петербурженку так, что она расцарапала и подожгла «джип» неприятеля

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, повредившей чужой внедорожник в сентябре минувшего года. Из неприязни к водителю она подожгла автомобиль при помощи бутылки водки.
Инцидент произошел у дома 7/20 по Оборонной улице между 23:10 22 сентября и 7:20 23 сентября 2022 года, сообщает 25 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Петербурженка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подошла к припаркованному Jeep Compass, взяла имевшуюся при ней бутылку водки, засунула в ее горлышко платок и подожгла, после чего положила бутылку между лобовым стеклом и капотом машины. Продолжая расправу над автомобилем, она взяла неустановленный предмет и расцарапала им лакокрасочное покрытие на капоте и левой стороне «джипа»: на обеих дверях и задней боковине.
Действовала женщина из личной неприязни к водителю, который пользовался автомобилем. Принадлежит он при этом другому человеку. Ремонт внедорожника обошелся хозяину в 59 591,79 рубля. Чуть больше 25 тысяч рублей ушло на материалы и почти 26 тысяч — на работы.
Подсудимая вину в содеянном признала и дала явку с повинной. Женщина принесла владельцу машины извинения и выразила намерение возместить ущерб. Суд установил, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, на учетах не состоит и имеет на иждивении малолетнего ребенка. В итоге ее признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С женщины также взыскали в пользу потерпевшего стоимость ремонта машины.