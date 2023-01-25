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    В России в 2022 году в два раза выросло число преступлений против военной службы

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    В минувшем году в России зарегистрировали 3047 преступлений против военной службы, что в два раза больше показателя позапрошлого года (1514). Об этом 25 января сообщает РБК, ссылаясь на информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры.

    2835 правонарушений признаны совершёнными. В 2022 году, как уточняется, зарегистрировали 444 преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

    В прошлом году также зарегистрировали 81 преступление, которое подпадает под статью об оскорблении военнослужащих. Самое суровое наказание, согласно Уголовному кодексу, предполагает содержание в дисциплинарной воинской части сроком до одного года.

    Отметим, преступлениями против военной службы признаются нарушения установленного порядка прохождения военной службы, если их совершают военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту, а также граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов.

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