В России в 2022 году в два раза выросло число преступлений против военной службы

В минувшем году в России зарегистрировали 3047 преступлений против военной службы, что в два раза больше показателя позапрошлого года (1514). Об этом 25 января сообщает РБК, ссылаясь на информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры.
2835 правонарушений признаны совершёнными. В 2022 году, как уточняется, зарегистрировали 444 преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.
В прошлом году также зарегистрировали 81 преступление, которое подпадает под статью об оскорблении военнослужащих. Самое суровое наказание, согласно Уголовному кодексу, предполагает содержание в дисциплинарной воинской части сроком до одного года.
Отметим, преступлениями против военной службы признаются нарушения установленного порядка прохождения военной службы, если их совершают военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту, а также граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов.