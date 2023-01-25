В России в 2022 году в два раза выросло число преступлений против военной службы

В минувшем году в России зарегистрировали 3047 преступлений против военной службы, что в два раза больше показателя позапрошлого года (1514). Об этом 25 января сообщает РБК, ссылаясь на информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры.



2835 правонарушений признаны совершёнными. В 2022 году, как уточняется, зарегистрировали 444 преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

