Крупный производитель терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России

Компания Ingenico — один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате (POS-терминалов) — в марте может уйти из России. Об этом 25 января сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.



По данным некоторых собеседников издания, это может произойти уже 1 марта, другие не осведомлены о сроках. Официально компания об уходе не объявляла и пока обсуждает такую возможность с банками, отметил еще один источник.

По данным Банка России, на конец третьего квартала прошлого года в РФ было установлено около 4 миллионов POS-терминалов. В конце 2018-го сама компания заявляла, что в стране произведено около 1,5 миллиона ее терминалов. Два источника утверждают, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. «Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые уже установлены и успешно работают», — рассказал РБК вице-президент, директор по эквайрингу Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он добавил, что банк будет поэтапно заменять терминальное оборудование и программное обеспечение к нему.