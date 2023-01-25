Крупный производитель терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России

Компания Ingenico — один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате (POS-терминалов) — в марте может уйти из России. Об этом 25 января сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
По данным некоторых собеседников издания, это может произойти уже 1 марта, другие не осведомлены о сроках. Официально компания об уходе не объявляла и пока обсуждает такую возможность с банками, отметил еще один источник.
По данным Банка России, на конец третьего квартала прошлого года в РФ было установлено около 4 миллионов POS-терминалов. В конце 2018-го сама компания заявляла, что в стране произведено около 1,5 миллиона ее терминалов. Два источника утверждают, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. «Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые уже установлены и успешно работают», — рассказал РБК вице-президент, директор по эквайрингу Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он добавил, что банк будет поэтапно заменять терминальное оборудование и программное обеспечение к нему.
По словам гендиректора поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, примерно половина работающих POS-терминалов в России произведена Ingenico. Если компания уйдет из страны, возникнут проблемы с техподдержкой ПО и ремонтом оборудования, отмечает он. Поэтому есть риски, что терминалы устареют, так как не смогут поддерживать обновления, и будут работать только до первой поломки.
При этом сразу заменять все терминалы банкам будет затратно — скорее всего, это будет происходить постепенно, по мере износа, добавляет Коробов. Уход такого крупного игрока может масштабировать платежи через СБП, полагает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. В таком случае оплата будет идти не через терминал, а через QR-код. Однако альтернативы на рынке есть — в основном терминалы азиатских вендоров.
Ранее Сбербанк и Альфа-банк заявили, что выпускают платежные стикеры, которые крепятся на заднюю панель телефона.