Расплачиваться можно будет «котиком». Сбербанк и Альфа-банк рассказали о запуске платёжных стикеров

Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платёжных стикеров, которые крепятся на заднюю панель телефонов. Об этом 23 января рассказали в пресс-службах обеих кредитных организаций.

В Альфа-банке сообщили, что уже доставляют устройства. При этом первые десять тысяч человек смогут получить их бесплатно, оформив заказ на сайте.



В Сбербанке, в свою очередь, рассказали, что тестирование платёжных стикеров начнётся только в феврале. Опробовать технологию клиенты смогут бесплатно.