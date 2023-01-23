Расплачиваться можно будет «котиком». Сбербанк и Альфа-банк рассказали о запуске платёжных стикеров

Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платёжных стикеров, которые крепятся на заднюю панель телефонов. Об этом 23 января рассказали в пресс-службах обеих кредитных организаций.
В Альфа-банке сообщили, что уже доставляют устройства. При этом первые десять тысяч человек смогут получить их бесплатно, оформив заказ на сайте.
В Сбербанке, в свою очередь, рассказали, что тестирование платёжных стикеров начнётся только в феврале. Опробовать технологию клиенты смогут бесплатно.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв объяснил, что устройство представляет собой аналог банковской карты, но более компактный.
«При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями», — заявил он.
По итогам тестирования, участие в котором примут 100 тыс. человек, станет известно, внедрят ли платёжные стикеры в промышленную эксплуатацию. О том, как стать тестировщиком, сообщат позже.
Крепить устройство, как уточняется, нужно на нижнюю часть смартфона, чтобы его работе не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на нём нет. С помощью стикера можно не только расплачиваться в местах с терминалами для бесконтактных платежей, но и снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.