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    Расплачиваться можно будет «котиком». Сбербанк и Альфа-банк рассказали о запуске платёжных стикеров

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    Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платёжных стикеров, которые крепятся на заднюю панель телефонов. Об этом 23 января рассказали в пресс-службах обеих кредитных организаций.

    В Альфа-банке сообщили, что уже доставляют устройства. При этом первые десять тысяч человек смогут получить их бесплатно, оформив заказ на сайте.

    В Сбербанке, в свою очередь, рассказали, что тестирование платёжных стикеров начнётся только в феврале. Опробовать технологию клиенты смогут бесплатно.

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    Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв объяснил, что устройство представляет собой аналог банковской карты, но более компактный.

    «При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями», — заявил он.

    По итогам тестирования, участие в котором примут 100 тыс. человек, станет известно, внедрят ли платёжные стикеры в промышленную эксплуатацию. О том, как стать тестировщиком, сообщат позже.

    Крепить устройство, как уточняется, нужно на нижнюю часть смартфона, чтобы его работе не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на нём нет. С помощью стикера можно не только расплачиваться в местах с терминалами для бесконтактных платежей, но и снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

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