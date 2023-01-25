В Петербурге вводят льготы для стивидорных и телекоммуникационных компаний

Законодательное собрание Петербурга 25 января в окончательном третьем чтении утвердило законопроект, который устанавливает налоговые льготы для стивидорных компаний и операторов связи. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



К законопроекту не было подано ни одной поправки, поэтому он был принят сразу во втором и третьем чтениях и вступит в силу после официального опубликования.



Инициатива, как ранее пояснял представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, направлена на поддержку бизнеса, на котором негативно сказалось введение санкций в отношении России. Речь идет о морских грузовых перевозках и телекоммуникационных компаниях.

