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    В Петербурге вводят льготы для стивидорных и телекоммуникационных компаний

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    Законодательное собрание Петербурга 25 января в окончательном третьем чтении утвердило законопроект, который устанавливает налоговые льготы для стивидорных компаний и операторов связи. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    К законопроекту не было подано ни одной поправки, поэтому он был принят сразу во втором и третьем чтениях и вступит в силу после официального опубликования.

    Инициатива, как ранее пояснял представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, направлена на поддержку бизнеса, на котором негативно сказалось введение санкций в отношении России. Речь идет о морских грузовых перевозках и телекоммуникационных компаниях.

    Законопроект вводит инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, занятых в этих сферах. Также речь идет и о возможности применения пониженной ставки по УСН для IT-отрасли. По подсчетам Смольного, бюджет Петербурга недополучит примерно 1,5 млрд рублей.

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