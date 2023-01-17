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    В Петербурге хотят ввести налоговые льготы для стивидорных компаний и операторов связи

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    В Петербурге могут ввести налоговые льготы для телекоммуникационных и стивидорных компаний. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание 17 января приняло в первом чтении.

    Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена на поддержку отраслей, пострадавших в результате антироссийских санкций. В отрасли морских грузоперевозок в Петербурге наблюдается нестабильная ситуация из-за разрыва налаженных логистических цепочек, изменения маршрутов поставок. На снижении объемов грузооборота сказалась, в частности, ситуация в Большом порту Петербурга, в котором в работе стивидорных компаний заняты более 9 тысяч человек.

    По данным от стивидорных компаний, совокупный грузооборот в марте 2022 года в Большом порту снизился в 2 раза. По итогу город недополучит около 1,5 млрд рублей дохода.

    Законопроект предполагает введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, а также для телекоммуникационных компаний. Кроме того, предусматривается и возможность применения пониженной ставки по УСН для IT-отрасли.

    Депутаты поддержали законопроект единогласно.

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