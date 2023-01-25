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    Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас порадует после оттепели

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    Какой будет нынешняя оттепель и что нас ждёт после неё, рассказал 25 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Всю ночь, по его словам, в городе было чуть выше 0 градусов. Процесс потепления идёт медленно, хотя в начале дня должен активизироваться, и к вечеру воздух прогреется до плюс 2–3 градусов. Осадки к тому моменту примут вид небольшой мороси.

    «Сегодня серьезных осадков нет, но 26 января влияние атмосферного фронта будет заметнее. В конце дня дождь снова перейдет в мокрый снег и снег, а похолодание, как и ожидалось, осуществится в ночь на пятницу», — отмечает Колесов.

    Такая погода, по его оценке, не очень интересная, но есть и приятная новость — в пятницу должно появиться солнышко.

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