Оттепель в Петербурге набирает силу, а затем ждите резкое похолодание

Оттепель пришла в Петербург. Завтра будет ещё теплее и дождливее, но это ненадолго.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января в городе ожидается облачная погода, местами небольшие осадки: ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем — мороси. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха с ночных 0...–2 днем повысится до +1...+3 градусов.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор североатлантического циклона, при этом атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст. (около нормы), сообщает центр «ФОБОС».
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, температура воздуха колеблется в пределах от –15 до 0 градусов. Самое холодное 25 января выдалось в 1969 году, –26 днём, а самое тёплое — в 2002 году, +4 градуса, напоминает «Яндекс.Погода».
Завтра, по данным СЗ УГМС, будет +1...+3 градуса, а в ночь на пятницу, 27 января, всего за несколько часов резко похолодает до