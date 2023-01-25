Оттепель в Петербурге набирает силу, а затем ждите резкое похолодание

Оттепель пришла в Петербург. Завтра будет ещё теплее и дождливее, но это ненадолго.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января в городе ожидается облачная погода, местами небольшие осадки: ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем — мороси. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха с ночных 0...–2 днем повысится до +1...+3 градусов.