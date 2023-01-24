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    В Тюмени 10-летнего ребенка ударили по голове, ограбили и выбросили в сугроб

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    В Тюмени неизвестные злоумышленники ограбили 10-летнего ребенка и выбросили в сугроб. Ребенок очнулся без денег и телефона. Подробности того, что с ним произошло, после удара по голове он не помнит. Скорую помощь ему вызвали прохожие, у которых он попросил помощи, пишет 24 января 72.RU.

    Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию и рассказала изданию, что в тот день, 16 января, сын отправился в магазин. С собой у него было 500 рублей и мобильный телефон. Мальчик помнит лишь, что на него напали на выходе из магазина и не знает, сколько времени пролежал в снегу. Женщина также отметила, что в тот день камеры видеонаблюдения на улице не работали. Поэтому теперь они ищут любую зацепку, в том числе водителей с видеорегистраторами.

    В департаменте здравоохранения информацию о вызове скорой на остановку «Стоматологическая поликлиника № 1» подтвердили. В полиции порталу 72.RU сообщили, что заявление от матери мальчика действительно поступило, по факту проводится проверка.

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