В Тюмени 10-летнего ребенка ударили по голове, ограбили и выбросили в сугроб

В Тюмени неизвестные злоумышленники ограбили 10-летнего ребенка и выбросили в сугроб. Ребенок очнулся без денег и телефона. Подробности того, что с ним произошло, после удара по голове он не помнит. Скорую помощь ему вызвали прохожие, у которых он попросил помощи, пишет 24 января 72.RU.



Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию и рассказала изданию, что в тот день, 16 января, сын отправился в магазин. С собой у него было 500 рублей и мобильный телефон. Мальчик помнит лишь, что на него напали на выходе из магазина и не знает, сколько времени пролежал в снегу. Женщина также отметила, что в тот день камеры видеонаблюдения на улице не работали. Поэтому теперь они ищут любую зацепку, в том числе водителей с видеорегистраторами.

