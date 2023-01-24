Газпром — взрослым. Каким получился шикарный спортклуб в Ленобласти с устрицами и Радзинским

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Построенный по программе «Газпром — детям», он с самого начала был рассчитан на недетский прейскурант.

Под Петербургом начал функционировать самый шикарный физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпрома». В одну только стройку вложили 3 миллиарда рублей. В зоне досягаемости — «условно-сословное гнездо» газпромовской знати. Элитный во всех смыслах ФОК рекламы не дает, но приоткрывает двери для всех желающих в соответствии с прейскурантом. Корреспондент «Фонтанки» изучила новые угодья сугубо женским взглядом и докладывает, что там ловить.



Сначала, девочки, плохие новости. Даже приличный купальник брать в самый-самый спортклуб Петербурга не имеет смысла. Бассейна нет. Спа — тоже нет. Единственный шанс пересечься с кем-нибудь ресурсным в интересной ситуации — напроситься в секцию хоккея. Да, есть риск получить шайбой по зубам. Но, как говорится, кто не рискует, то не пьет «Кристалл». Теперь — обо всем по порядку.

Матчасть

Пожалуй, самый привилегированный загородный клуб Петербурга по некой топонимической иронии приземлился в поселке Ленинское на Советской улице.

Стройка началась еще в 2017 году. Физкультурно-оздоровительный комплекс был представлен Алексеем Миллером Александру Беглову как «подарок городу» в рамках партнерства «Газпрома» и Петербурга. Финансирование шло по благотворительной программе «Газпром — детям», но уже на этапе рендеров было очевидно, что главная целевая аудитория — успешные взрослые.

Казалось бы, лесной массив в четырех километрах от Репино в 2022 году — не самое проходное место и не лучшее время для дорогущего спортклуба. Но это если не знать, кто селился по соседству.



Например, в поселке Ленинское угодья на 40 тысячах квадратных метров еще несколько лет назад были оформлены на Михаила Алексеевича Миллера, которого зовут так же, как СМИ называли сына главы «Газпрома» Алексея Миллера. Участками в окрестностях этой усадьбы тоже владеют сплошь полные тезки топ-менеджеров газовой монополии. К дому Михаила Алексеевича примыкает еще один участок с внушительным дворцом, который собеседники издания 47news в «Газпроме» полушутя-полусерьезно называли между собой «резиденцией Миллера», имея в виду отнюдь не младшего.



Прейскурант



Типовой спорткомплекс, каких по стране уже было построено больше сотни, обходился «Газпрому» от 180 млн рублей в самой скромной комплектации до 300–500 млн в более серьезной, с бассейном или катком. На одну только «коробку» и часть инфраструктуры в Ленинском потратили 3 миллиарда. На отделку и благоустройство нужно было еще около 1,3 млрд рублей, но проект «Газпром — детям» сменил команду топ-менеджеров, и началась

Типовой спорткомплекс, каких по стране уже было построено больше сотни, обходился «Газпрому» от 180 млн рублей в самой скромной комплектации до 300–500 млн в более серьезной, с бассейном или катком. На одну только «коробку» и часть инфраструктуры в Ленинском потратили 3 миллиарда. На отделку и благоустройство нужно было еще около 1,3 млрд рублей, но проект «Газпром — детям» сменил команду топ-менеджеров, и началась чехарда с подрядчиками.

В итоге комплекс все-таки достроили. Вертолетную площадку видно аж через автомобильный навигатор. Рядом с основным корпусом — «гребенка» отдельных домиков для тех, кто рассчитывает заночевать и продолжить.

По словам сотрудников, клуб начал работать в декабре прошлого года. «Широкой рекламы мы пока не даем, и цены на абонементы еще не повысились», — говорят в клубе. В ответ на вопрос, на сколько и когда могут повыситься, загадочно закатывают глаза. Сейчас абонемент в клуб на полгода стоит от 60 тысяч (групповые тренировки, тренажерный зал, настольный теннис, сквош, бильярд и внезапно кинотеатр) до 164 тысяч рублей: здесь к базовому набору добавляется лёд (секции по хоккею и фигурному катанию) и спортзал (футбол, волейбол и баскетбол). Для любителей (или любительниц) кавалерийского наскока есть и вовсе демократичная опция — 5 тысяч рублей на один день, с утра практически до ночи.



Юридически клуб называется затейливо — ООО «Синергия возможностей», дочка Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Гендиректор Ольга Гицук прежде руководила ресторанами: группой «Шаляпин» и еще одним заведением на Большой Конюшенной



Путешествие в мир несказанной роскоши

Нескромное обаяние буржуазии начинается уже на охраняемой парковке клуба «Ленинское», где можно заметить кое-что поучительное. Например, черный «брабус» с видными номерами, про которые в профильных соцсетях говорят, будто изначально стояли они на служебном «Вольво» вице-губернатора Петербурга «эпохи Собчака» Валерия Малышева. Или КАМАЗ-43509 победителя «Дакар-2022» Дмитрия Сотникова, который в марте прошлого года выставляли на «Зенит Арене» во время матча, соответственно, «Зенит» — «КАМАЗ». Правда, тогда у него на корме на голубом фоне над аббревиатурой VTB прямо-таки пылал алый логотип Red Bull. А теперь на этом самом месте — логотип «Газпрома».



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Снаружи спортклуб выглядит лаконично, даже скромно — в полном соответствии с последней архитектурной модой.

Этажей в клубе всего пять. На самом верхнем — маленький зал для индивидуальных занятий пилатесом с соответствующими задаче пыточными инструментами: реформерами и аркой для спины. Ниже — ресторан, декорированный занавесками из металлических цепочек и небольшая сцена для камерных выступлений.



Меню — сплошная загадка. Салат из сладких помидоров с ялтинским луком и базиликом — 2400 рублей, цыпленок «а-ля Дьяволо» — 2100 рублей. Размеры порций никак не обозначены: видимо, предполагается, что для состоятельных гостей это не имеет значения. Самое дешевое блюдо — устрицы в винном соусе за 900 рублей. Сколько штук — опять-таки не уточняется.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На культурные развлечения в клубе делают особую ставку. Первым элитных гостей развлекал Эдвард Радзинский с лекцией о том, почему Петр I на самом деле не был никаким западником.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»





Забронировать место за столиком стоило от 10 до 15 тысяч рублей, свободных кресел не было. Общеизвестные факты о петровском времени и небывалой жестокости русского царя писатель и драматург подал в актуальной интерпретации. Например, рассказал о «великой феминистской революции», которая заключалась в том, что дородных боярынь переодели из широких сарафанов в чрезвычайно открытые европейские туалеты и заставили ходить в таком виде на ассамблеи.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На «Ленинские» ассамблеи, кстати, одеваются скромно: блеск бриллиантов оттеняет трикотаж и кашемир, никаких тебе опереточных декольте. Самый яркий наряд — шелковое платье Max Mara болгарского производства с принтом «в мартышку». Ну и силиконовые эльфийские уши на одной из девочек-подростков.

Поэтажный обход В холле до сих пор не разобрана роскошная новогодняя елка и рослый гипсокартонный Щелкунчик под ней. В крохотном гардеробе — умеренное количество шуб из натурального меха среди более этичных пуховиков. Звучит живая музыка, для этих целей здесь установлен модный стеклянно-прозрачный рояль. Слева — панорамное окно с видом на ледовую арену этажом ниже.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лед освежают каждый час. Прямо над катком на самом видном месте — полотнище с выложенной из георгиевской ленточки исполинской буквой «Z». По абонементу можно позаниматься с тренером по фигурному катанию или хоккею — всю необходимую экипировку выдадут. Можно даже напроситься в смешанную команду, если наберется хоть какое-то количество людей, умеющих держать клюшку за правильный конец. Раздевалки, кстати, гендерно-нейтральные — в клубе предполагают, что ради зимних забав полностью раздеваться не нужно, поэтому вместо разнополых человечков на дверях только цифры. Чтобы погреться после катка, придется бежать на этаж с залом для групповых тренировок, в раздельные раздевалки для «М» и «Ж» — сауны есть только там. Любители попрыгать между хаммамом, русской парной и джакузи, как говорится, в пролете. Бассейна в «Ленинском» тоже нет. Из экзотики — бетонная коробка для сквоша. Даже бокса нет. Хоть бы «городки» организовали, что ли.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кому это нужно В клубе все очень маленькое и не рассчитано на толпы. В бильярдном зале всего два стола для русского бильярда с фиолетовым сукном, любителям американского пула или снукера придется смириться. Зато по выходным уроки дает шестикратная чемпионка мира по пирамиде Ольга Милованова.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В зал для групповых тренировок одновременно помещается не более пяти человек. В тренажерный зал — не более девяти. Спортзал для игровых видов спорта рассчитан на 12 человек. На каток планируют пускать не больше 20 гостей за раз. Впрочем, и до этих показателей клубу пока далеко. В элитном «Ленинском» даже в субботу вечером довольно пустынно, только на сквош-корте двое мужчин увлеченно стучат резиновым мячиком о стенку.

Пустуют и «виллы» — индивидуальные двухэтажные домики, пристроенные к основному корпусу. У каждого есть отдельный вход, но в клуб можно пройти, не выходя на улицу, по примыкающему коридору. Обстановка довольно спартанская. На элитность указывает разве что отдельное помещение под гардеробную. Две спальни, «родительская» и «детская» с раздельными кроватями. В родительской нет даже телевизора. «У нас такая философия — смотреть на экраны перед сном вредно, а у гостей должна быть возможность расслабиться», — говорит сотрудница, демонстрирующая красоты «Ленинского». Во второй спальне телевизор есть. «Ну, дети же и есть дети», — разводит руками сотрудница. Санузлы отдельные для каждой спальни, но выглядят аскетично. Ванны нет. Загородки или хотя бы занавески в душе — тоже. Стены — из серого бетона. «Это специальный дизайн», — поясняет «экскурсовод». Но, на мой обывательский вкус, выглядит все так, словно зуммеры изобрели черновую отделку. Одна ночь в дизайнерских условиях обойдется в 25 тысяч рублей.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За что же тогда такие деньги? Ответ есть на сайте клуба, наскоро смонтированного в «Тильде»: за «долгожданное уединение». Лишних людей «Ленинское» ненавязчиво отсекает. Вменяемый представитель вымирающего среднего класса не потащится к черту на рога в Выборгский район области за много денег, чтобы покататься на коньках под буквой «Z» и посмотреть на фиолетовый бильярдный стол или устрицу в винном соусе. Доберется сюда либо тот, кто живет поблизости, либо тот, кому по какой-то причине важно оказаться среди непростой местной публики.



Только, девочки, надо учитывать, что мужская часть публики в этом заповеднике или несовершеннолетняя, или сильно возрастная и плотно укомплектованная чадами и домочадцами — вплоть до тещи. Как и положено в деревне, все друг друга знают. Так что вся надежда на кризис среднего возраста, который, как известно, отшибает у некоторых самцов здравый смысл и инстинкт самосохранения. Или на хоккейные гендерно-нейтральные раздевалки, если, конечно, администрация клуба не одумается и их не отменит.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

