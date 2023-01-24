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    В Уфе мужчина напал на маленькую девочку. Она спаслась благодаря соседям

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    МВД России 24 января опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых взрослый мужчина нападает на школьницу в одном из домов Уфы.

    МВД МЕДИА

    Видно, что преследователь пристал к 10-летнему ребенку еще на улице. Девочка добежала до двери подъезда, позвонила в домофон и вошла внутрь, но мужчина вцепился в ее одежду и забежал следом. На крики школьницы обратили внимание соседи, которые уже заходили в лифт. Они выбежали за преступником, а девочка в этот момент смогла подняться домой.

    Нападавшего задержали. Следственный комитет Башкортостана сообщил, что им оказался ранее судимый за грабеж 26-летний житель Иглинского района. СК отметил, что подозреваемый ранее напал еще на двух девочек 12 лет. Злоумышленник на улице, применяя насилие, потребовал от несовершеннолетних передать ему мобильные телефоны. Одна из девочек отдала гаджет, однако подозреваемый выронил его, когда за детей вступился прохожий.

    Возбуждено уголовное дело о грабеже и покушении на грабеж с применением насилия. Решается вопрос об аресте.

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