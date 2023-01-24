Интриги в родительском чате. Петербурженку заставили платить за обидное голосовое, раскрыв ее секрет

Петербурженка затаила обиду на маму девочки, которая ходит с ее сыном в детский сад. Она пожаловалась маме другого ребенка, но ее доверие обманули.



О запутанном скандале 24 января рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Все началось летом, когда Александра вела сына в детсад и повстречала его одногруппницу, которая шла туда же с мамой. Александра поздоровалась, но ее почему-то проигнорировали. Женщина возмутилась и пожаловалась Наталье — знакомой из детсада. В выражениях Александра не стеснялась и в голосовом сообщении назвала обидчицу «невоспитанной [бездомной]» — якобы из-за ее «неухоженного вида».