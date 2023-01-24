Петербуржец поедет жить в колонию в качестве расплаты за секунды радости на Львином мосту

Петербуржец Марсель Ромеро Тамайо приговорен к 8 месяцам жизни в колонии-поселении за порчу светильников на Львином мосту в Адмиралтейском районе. Об этом 24 января сообщает прокуратура Петербурга. Мужчина признан виновным в повреждении памятника истории и культуры, взятого под охрану государством.
Суд установил, что июньской ночью пьяный Ромеро повис на проводе Львиного мостика, повредив фонари-торшеры. Ущерб составил 159 тысяч рублей. Помимо срока в колонии, суд также удовлетворил возмещение ущерба.
«Фонтанка» писала, что фонари уже в октябре вернулись на место. Интересно, что на тот момент ущерб оценивался в 52 тысячи.