    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73

    Петербуржец поедет жить в колонию в качестве расплаты за секунды радости на Львином мосту

    6347
    16 комментариев

    Петербуржец Марсель Ромеро Тамайо приговорен к 8 месяцам жизни в колонии-поселении за порчу светильников на Львином мосту в Адмиралтейском районе. Об этом 24 января сообщает прокуратура Петербурга. Мужчина признан виновным в повреждении памятника истории и культуры, взятого под охрану государством.

    ПоделитьсяПоделиться

    Суд установил, что июньской ночью пьяный Ромеро повис на проводе Львиного мостика, повредив фонари-торшеры. Ущерб составил 159 тысяч рублей. Помимо срока в колонии, суд также удовлетворил возмещение ущерба.

    «Фонтанка» писала, что фонари уже в октябре вернулись на место. Интересно, что на тот момент ущерб оценивался в 52 тысячи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ВандализмУличный вандализмХулиганствоЛьвиный мостикПорча памятника
    ЛАЙК14
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close