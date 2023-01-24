    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73

    Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. Дептранс Москвы рассказал, какие машины чаще паркуют без номеров

    1338
    9 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Чаще всего в 2022 году на улицах Москвы без номеров парковали автомобили дорогих марок. Попадались среди них и роскошные «Роллс-Ройсы» или «Ламбо». Всего за год столичные парковщики увезли на спецстоянки больше пяти тысяч машин без номеров. При этом с нарушениями были припаркованы меньше половины из них.

    Наиболее часто на спецстоянках оказывались оставленные без номеров BMW — за год их набралось 472, сообщает 24 января пресс-служба Дептранса Москвы. В тройку лидеров вошли «соотечественники» баварской марки Mercedes и Audi, на которые пришлось 313 и 176 случаев соответственно. Дальше компанию разбавляет американская Tesla: электрокары этой марки находили припаркованными без номеров 59 раз. И на пятом месте рейтинга оказался еще один дорогой «немец» — Porsche (53 эвакуированных машины).

    Были среди припаркованных без номеров и автомобили Luxury-сегмента. Среди них чаще всего попадались Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.

    Всего за 2022 год эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки более 5,1 тысячи автомобилей без номеров. Из них почти 2,2 тысячи машин были припаркованы с нарушениями. Даже если машина не нарушает правила парковки, ее все равно увозят для проверки полицией, так как она может быть причастна к криминалу или находиться в угоне.

    Фото: Дептранс Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МоскваПарковкаАвтомобиль без номеров
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close