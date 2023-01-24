Как будет выглядеть храм в честь снятия блокады Ленинграда в Козловском переулке

Храм святой равноапостольной Нины появится во Фрунзенском районе Петербурга, юго-западнее пересечения Бухарестской улицы и Козловского переулка. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик постройки, следует из информации на сайте КГА.
В настоящее время на этом месте стоит временная часовня. Как писала «Фонтанка», первый камень будущей религиозной постройки собираются заложить в 2024 году — к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Проект выполнила компания ООО «СЗРПМ».
Кроме того, профильный комитет согласовал облик многофункционального гостиничного комплекса с торгово-деловым центром и паркингом. Он разместится на территории 1,5 га, которую образуют Домодедовская, Внуковская и Стартовая улицы (территория юго-западнее пересечения КАД и Пулковского шоссе).
Проект выполнила архитектурная мастерская Михаила Мамошина. Площадь делового центра составит 1 283 кв. метров, площадь торговых помещений — 520 кв. метров, гостиница рассчитана на 154 номера.