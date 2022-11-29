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    В Петербурге собираются строить храм в честь снятия блокады Ленинграда

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    Во Фрунзенском районе Петербурга планируют возвести церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвященную снятию блокады. Об этом «Фонтанке» 29 ноября рассказал председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

    «Сейчас идёт согласование с КГА (Комитетом по градостроительству и архитектуре. — Прим. ред.) внешнего вида и всех масштабно-габаритных параметров», — уточнил он.

    Мейксин опроверг информацию о том, что он является инициатором строительства.

    По словам главы Горизбиркома, он «помогает процессу с точки зрения организационных вопросов, с земельным участком, с проектом», а инициировала возведение храма Санкт-Петербургская митрополия.

    Церковь собираются строить на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Сейчас на этом месте стоит временная часовня. Первый камень будущего храма планируют заложить к 80-летию со дня снятия блокады в 2024 году.

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