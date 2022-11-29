В Петербурге собираются строить храм в честь снятия блокады Ленинграда

Во Фрунзенском районе Петербурга планируют возвести церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвященную снятию блокады. Об этом «Фонтанке» 29 ноября рассказал председатель Горизбиркома Максим Мейксин.



«Сейчас идёт согласование с КГА (Комитетом по градостроительству и архитектуре. — Прим. ред.) внешнего вида и всех масштабно-габаритных параметров», — уточнил он.



Мейксин опроверг информацию о том, что он является инициатором строительства.

По словам главы Горизбиркома, он «помогает процессу с точки зрения организационных вопросов, с земельным участком, с проектом», а инициировала возведение храма Санкт-Петербургская митрополия.

