Лукашенко рассказал, что Белоруссии предлагают заключить пакт о ненападении

Страны Запада предлагают Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом 24 января заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил глава государства на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Также Лукашенко добавил, что из-за такой ситуации «мы вынуждены реагировать жестко».