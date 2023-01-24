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    Лукашенко рассказал, что Белоруссии предлагают заключить пакт о ненападении

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    Страны Запада предлагают Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом 24 января заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

    «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил глава государства на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

    Также Лукашенко добавил, что из-за такой ситуации «мы вынуждены реагировать жестко».

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