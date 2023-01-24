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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Смотрите, как атмосферный фронт накрывает Петербург. Главный синоптик назвал самое неприятное в нынешней погоде

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    Атмосферный фронт 24 января движется со стороны Выборга и в самое ближайшее время накроет Петербург. О приближении новой оттепели сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале. «Яндекс.Погода» показывает, что туча уже над половиной города.

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    Снега, по словам Колесова, сегодня будет немного. Температура воздуха продолжит постепенно расти и вечером приблизится к нулю.

    «Самое неприятное сейчас — это юго-западный ветер, который начинает усиливаться, и особенно в прибрежной части города. Но с приходом атмосферного фронта и теплого воздуха ветер днем немного ослабеет», — отмечает синоптик.

    Основное потепление, то есть устойчивый переход к оттепели, по его словам, ожидается ночью.

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