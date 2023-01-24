Смотрите, как атмосферный фронт накрывает Петербург. Главный синоптик назвал самое неприятное в нынешней погоде

Атмосферный фронт 24 января движется со стороны Выборга и в самое ближайшее время накроет Петербург. О приближении новой оттепели сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале. «Яндекс.Погода» показывает, что туча уже над половиной города.

Снега, по словам Колесова, сегодня будет немного. Температура воздуха продолжит постепенно расти и вечером приблизится к нулю.



«Самое неприятное сейчас — это юго-западный ветер, который начинает усиливаться, и особенно в прибрежной части города. Но с приходом атмосферного фронта и теплого воздуха ветер днем немного ослабеет», — отмечает синоптик.

