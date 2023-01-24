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    Петербург на пороге новой оттепели будет засыпать снегом

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Температура в Петербурге повышается, а атмосферный фронт несёт осадки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 января будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха с ночных -4...-6 градусов днём повысится до 0...-2 градусов. На дорогах местами гололедица.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый атмосферный фронт, смещающийся с запада, который закроет небо плотными облаками. Об этом сообщает центр «ФОБОС» и обещает в Петербурге −1…+1 градуса, по области −4…+1 градус. Атмосферное давление будет падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», давление может поставить рекорд и стать самым низким для 24 января за 10 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от –15 до –1 градуса. Самое холодное 24 января выдалось в 2010 году, –24, а самое тёплое — в 1971 году, +3 градуса.

    Завтра днём будет уже плюс, и снег превратится в дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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