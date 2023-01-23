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    Швеция возобновила выдачу виз россиянам

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    Россияне вновь могут подать документы на шенгенскую визу Швеции. Неделю назад по техническим причинам процесс выдачи временно приостановили.

    Как сообщило посольство Швеции в России 23 января в своих соцсетях, прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global.

    При этом из-за отмены соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией плата за подачу заявления для взрослых (консульский сбор) теперь составляет 80 евро, для детей от 6 до 12 лет — 40 евро. Время обработки может быть увеличено до 45 дней, если потребуются дополнительные документы.

    Нет возможности подаваться на экстренную визу за более высокую плату.

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