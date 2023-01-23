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    Продают и покупают. Куда уходит нефть из портов Финского залива

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    Недолго длилась паника из-за обрушения спотовых котировок на российскую нефть с отгрузкой в Приморске. Цены выросли, и стало понятно, что не стоит торопиться с выводами о мешающих торговле санкциях.

    За движением танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами «Фонтанка» наблюдала неделю. По итогу оказалось, что по Финскому заливу через Балтийское и Северное моря к Гибралтару и Суэцу находятся танкеры суммарным дедвейтом не менее 10 млн тонн. Это около трети месячного экспорта. Подробности — в карточках «Фонтанки».

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