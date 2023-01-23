Холод после оттепели заставил сыпать на дороги Петербурга до 700 тонн песка с солью в день

На минувшей неделе в Петербурге сначала царила прямо-таки весенняя погода, а к выходным вернулась зима. Коварство похолодания после оттепели усугублялось тем, что успело натаять много снега, и устранять скользкость требовалось почти везде.
К пятнице, 20 января, суточный расход песко-соляной смеси вырос до 700 с лишним тонн, сообщает 23 января пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. К понедельнику город припорошило снегом, но его высота не достигла и 1 см. Сейчас дорожные предприятия убирают и отправляют на утилизацию остатки. За неделю с городских улиц вывезли 68 тысяч кубометров снежных масс, а всего с начала холодов — более миллиона кубометров.
В понедельник, 23 января, улицы Петербурга чистят 765 машин и 967 дворников. Еще 250 тракторов и 911 садовников работают на территориях зеленых насаждений.
Вопросы по уборке городских улиц круглосуточно принимают в дежурной службе комитета по телефону: 314–60–13. Также «горячие линии» работают на подведомственных дорожных предприятиях, их номера опубликованы на сайте ведомства.